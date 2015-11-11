Один из крупнейших банковских конгломератов в мире - британский HSBC прогнозирует новый обвал российского рубля, передает РБК со ссылкой на доклад аналитиков банка.

В своем докладе под названием «Рубль: Этот медведь не впадет в спячку» аналитики уверены в новом снижении рубля в связи с оттоком капитала, ухудшением торгового баланса, а также действиями Центробанка.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года Они полагают, что остановка рубля у отметки 65 руб. за доллар — это «временная остановка», а к концу года доллар поднимется до отметки в 72 руб., при этом к концу 2016 года рубль просядет еще — до 78 руб. за доллар, причем на курс не окажет влияние даже потенциальный отскок цен на нефть, уверены аналитики.

«Россия по-прежнему испытывает чистый отток капитала. Мы считаем, что он станет более заметным и очевидным в ближайшие месяцы из-за того, что до конца года компаниям предстоит погасить внешний долг на сумму более $20 млрд», — поясняют аналитики в своем докладе.

Положительное сальдо торгового баланса, которое за первые три квартала рухнуло на 21,7%, до $115,5 млрд, не имеет перспектив к восстановлению, так как несырьевой экспорт падает с 2012 года, а значительного отскока цен на энергоресурсы в ближайшее время не предвидится.

Дополнительное давление на рубль может оказать желание Банка России пополнить золотовалютные резервы. Запасы ЦБ снизились более чем на $130 млрд, когда он пытался сдержать падение курса рубля в 2014 году. Позже Банку России удалось восстановить часть этих запасов, и в будущем, хотя и не в краткосрочной перспективе ЦБ может возобновить покупки валюты на рынке, полагают стратеги. Запасы России снизились в последнее время, а резервы ЦБ смогут обеспечить дополнительный буфер, добавляют они.