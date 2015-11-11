У Гонтаревой объяснили дефляцию сезонной скидкой на газ

Основным фактором дефляции в октябре является отображение скидки на газ, действующей в период с 1 октября по 30 апреля 2016, которая используется на оплату газа для индивидуального отопления за потребленный объем до 200 кубометров.

Об этом сообщается в аналитическом отчете Национального банка «Оценка инфляции» за октябрь.

Согласно сообщению, в результате этого цены на категорию «природный газ» в октябре снизились на 32,6%.

Регулятор отмечает, что частично это снижение было компенсировано повышением тарифов на отопление и подорожанием услуг связи. Цены по другим составляющим индекса цен в октябре преимущественно росли. В частности, цены на сырые продукты питания в октябре против сентября выросли на 1,9%, цены на одежду и обувь - на 3,6%.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем составила 1,3%. Падение потребительских цен в Украине возобновилось в октябре после их роста (инфляции) в сентябре на 2,3%, в то время как до этого два месяца подряд цены снижались – на 0,8% в августе и на 1% в июле.

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Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 11,6% при инфляции 44%.