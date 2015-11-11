В Украину едет министр финансов США – будут говорить о $1 миллиарде кредитных гарантий

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

«В Украину едет министр финансов США. Напомню, США уже предоставили Украине 2 млрд долл. кредитных гарантий. И сейчас речь идет о том, что если Украина продолжит реформы, в том числе госсектора, мы получим возможность получить еще 1 млрд долл., - сказал Яценюк. - Будут проводиться переговоры с министром финансов США и министром финансов Украины об условиях, на которых правительство США предоставит гарантию, и о тех реформах, которые необходимы для выполнения».

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл.

Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Первый транш гарантий Украина получила в июне текущего года и тут же выпустила евробонды на эту сумму.

Приезд министра финансов США в Киев ожидается 13-14 ноября текущего года.