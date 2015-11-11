Внешнеторговый оборот Казахстана упал более чем на 36%

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре текущего года составил 58878,2 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 36,4%, сообщается на официальном сайте премьер-министра Республики.

Читайте такжеНацбанк Казахстана для спасения экономики выкачает из Пенсионного фонда $3,6 миллиарда«Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре 2015 года составил 58878,2 млн долларов и по сравнению с январем-сентябрем 2014 года уменьшился на 36,4%, в том числе экспорт – 35 733,2 млн долларов (на 42,5% меньше), импорт 23 145 млн долларов (на 23,8% меньше)», - указывается в сообщении.