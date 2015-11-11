Яценюк ждет приезда миссии МВФ

Правительство Украины ожидает приезда оценочной миссии ключевого кредитора страны Международного валютного фонда и готовит к обсуждению с экспертами фонда налоговую реформу и проект государственного бюджета на 2016 год.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В Украину приезжает миссия МВФ. Мы будем проводить переговоры с нашими западными партнерами о социальных, экономических и финансовых реформ в стране. До конца года должен быть принят сбалансированный закон о госбюджете. Такой закон должен подаваться одновременно со сбалансированной налоговой реформой, которая должна упростить привлечение инвестиций в украинскую экономику", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что дата приезда оценочной миссии МВФ пока не определена, поскольку в фонде ждут проекта государственного бюджета на 2016 год и постатейного его анализа. При этом она подчеркнула, что в связи с необходимостью согласования с фондом проекта госбюджета на 2016 год пока неизвестна и дата подачи окончательного варианта бюджета в Верховную Раду.