Нацбанк сегодня отменил валютный аукцион

Национальный банк Украины в среду, 11 ноября, отменил валютный аукцион, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его словам, торги сегодня проходят крайне вяло по причине выходного дня в США и невозможности для участников нашего рынка проводить операции в долларах с сегодняшней датой валютирования, кроме того, участников рынка могли не устроить цены, предложенные регулятором на аукционе.

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Представитель банка отметил, что на текущий момент котировки установились на уровне 22,75/22,85 грн/долл.