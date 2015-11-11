Нацбанк сегодня отменил валютный аукцион
14:03, 11 ноября 2015Финансы
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На текущий момент котировки установились на уровне 22,75/22,85 грн/долл.
REUTERS
Национальный банк Украины в среду, 11 ноября, отменил валютный аукцион, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По его словам, торги сегодня проходят крайне вяло по причине выходного дня в США и невозможности для участников нашего рынка проводить операции в долларах с сегодняшней датой валютирования, кроме того, участников рынка могли не устроить цены, предложенные регулятором на аукционе.
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Представитель банка отметил, что на текущий момент котировки установились на уровне 22,75/22,85 грн/долл.
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