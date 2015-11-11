Инфляция в октябре зафиксирована только в Донецкой области и Киеве

Инфляция по итогам октября по сравнению с сентябрем 2015 года была зафиксирована только в Донецкой области и в Киеве, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Донецкой области составила 0,4%, в Киеве – 1,9%.

Самый высокий уровень дефляции в октябре по сравнению с сентябрем 2015 года зафиксирован в Винницкой области, где цены снизились на 3,1%, а также во Львовской области – на 2,6%.

По данным Госстата, рост цен на продукты питания, одежду и обувь, связь в октябре зафиксирован во всех областях без исключения.

Продукты больше всего подорожали в Донецкой области – на 2%, одежда и обувь – в Житомирской области (на 11%), связь – в Киеве и в Черниговской области (на 2,5%).

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Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем составила 1,3%. Падение потребительских цен в Украине возобновилось в октябре после их роста (инфляции) в сентябре на 2,3%, в то время как до этого два месяца подряд цены снижались по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,8% в августе и на 1% в июле.

В годовом выражении (октябрь 2015 года к октябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 46,4% с 51,9%, зафиксированных месяцем ранее.