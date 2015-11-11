Миссия МВФ завтра приедет в Киев

«Миссия МВФ во главе с Роном ван Руденом начнет свою работу в Киеве 12 ноября. Миссия продолжит дискуссии на политическом уровне с властями в контексте экономических реформ, которые реализуются при поддержке МВФ», - говорится в заявлении.

Ранее приезд миссии МВФ анонсировал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он также сообщил, что правительство готово вести с экспертами миссии дискуссию о налоговой реформе, бюджетном процессе и других преобразованиях.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Очередная миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной не было принято. Ожидалось, что миссия приедет после выборов в местные органы власти – после 25 октября.