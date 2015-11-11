Bloomberg: Как свободный рубль навсегда изменил экономику России
Ослабленная валюта тяжело ударила по потребителям, но помогла производителям нефти.
Об этом пишут Анна Андрианова и Андре Тартар в статье «Как свободный рубль навсегда изменил экономику России», опубликованной на сайте Bloomberg.com.
Исполняется один год с того дня, как российский рубль впервые в пост-советской истории отпустили в «свободное плавание».
На примере пяти графиков, мы покажем, как решение центрального банка, остановить истощение международных резервов для поддержания валюты, в корне изменило все аспекты российской экономики, значительного снизив зарплаты и обогатив экспортеров нефти.
1. Галопирующая инфляция
Рубль потерял около 30 процентов стоимости по отношению к доллару США, что стало причиной роста инфляции до высшего уровня за 13 лет, центральный банк пытался справиться с ней с помощью повторных повышений процентных ставок до 17 процентов в декабре прошлого года. С тех пор Банк России покрыл большую часть того непредвиденного повышения ставок.
2. Рост уровня бедности
Галопирующая инфляция снизила покупательную способность потребителей. Сокращение заработной платы и наличных доходов было настолько существенным, что еще больше россиян превратились в нищих. По прогнозам Всемирного банка, впервые со времен кризиса 1998-1999 годов, в России произойдет значительное увеличение уровня бедности, который снизился почти вдвое с 2000 года, когда президент Владимир Путин пришел к власти, и цены на нефть начали расти.
3. Сокращения зарплаты
Российский рынок труда, как и раньше в своей истории, адаптируется к трудным временам за счет сокращения зарплат и числа рабочих часов, а не увольнения рабочих. Уровень безработицы, который в ноябре 2014 года составлял 5,2 процента, на некоторое время вырос, а потом вернулся к 5,2 процентам в сентябре.
4. Прощайте путешествия
Сокращение доходов заставило потребителей отказаться от дорогих покупательских привычек. Они меньше ездят за границу и перешли на российские марки продуктов питания. Запрет на импорт определенных товаров и девальвация рубля означают, что желанные иностранные товары находятся за пределами досягаемости.
5. Экспортеры нефти
Основные производители нефти в России получают выгоду от ослабления валюты, благодаря налоговой системе и тому факту, что затраты они оплачивают, в основном, в рублях, а доход получают в иностранной валюте. Это помогло справиться с потерями из-за спада цен на нефть. Правительство в настоящее время рассматривает налог на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний на следующий год, который мог бы ограничить выгоды нефтяных экспортеров от девальвации рубля.