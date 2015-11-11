Bloomberg: Как свободный рубль навсегда изменил экономику России

Об этом пишут Анна Андрианова и Андре Тартар в статье «Как свободный рубль навсегда изменил экономику России», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Исполняется один год с того дня, как российский рубль впервые в пост-советской истории отпустили в «свободное плавание».

На примере пяти графиков, мы покажем, как решение центрального банка, остановить истощение международных резервов для поддержания валюты, в корне изменило все аспекты российской экономики, значительного снизив зарплаты и обогатив экспортеров нефти.

1. Галопирующая инфляция

Рубль потерял около 30 процентов стоимости по отношению к доллару США, что стало причиной роста инфляции до высшего уровня за 13 лет, центральный банк пытался справиться с ней с помощью повторных повышений процентных ставок до 17 процентов в декабре прошлого года. С тех пор Банк России покрыл большую часть того непредвиденного повышения ставок.