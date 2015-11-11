Миссия МВФ будет находиться в Украине с 12 по 21 ноября

Оценочная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда будет находиться в Украине с 12 по 21 ноября, сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

При этом глава НБУ отметила, что с оптимизмом ожидает прибытия миссии МВФ.

"12 ноября сюда приезжает миссия. С 12 ноября по 21 ноября миссия работает у нас. Ту часть, которая была связана с Национальным банком, мы согласовали еще в предыдущую миссию. Сейчас, насколько я понимаю, они приезжают потому, что уже есть бюджетные параметры, двигается в правильном направлении решение вопроса с антикоррупционной прокуратурой. Поэтому мы ждем с оптимизмом миссию", – сказала Гонтарева.

На вопрос, каковы шансы, что МВФ продолжить финансирование нашей страны при наличии непогашенных обязательств перед Российской Федерацией по евробондам, глава НБУ ответила, что это не должно повлиять на взаимоотношения с фондом.

"МВФ уже говорил о том, что он сможет рассмотреть возможность продолжать финансирование, потому что не Украина отказывается от реструктуризации. И Украина предлагает России точно такие же условия, как и другим своим кредиторам", – пояснила глава Нацбанка.

Гонтарева подчеркнула, что решение предлагать всем кредиторам одинаковые условия было правильным. "Я думаю, что МВФ это понимает, может пересмотреть возможность и разрешить кредитование", – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, согласно заявлению главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, оценочная миссия фонда начнет свою работу в Киеве завтра, 12 ноября, и продолжит дискуссии с украинскими властями в контексте экономических реформ, которые реализуются при поддержке МВФ.

Ранее приезд миссии МВФ анонсировал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, правительство готово вести с экспертами миссии дискуссию о налоговой реформе, бюджетном процессе и других преобразованиях.

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Справка УНИАН. 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.

Очередная миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной не было принято. Ожидалось, что миссия приедет после выборов в местные органы власти – после 25 октября.