Неплатежеспособные банки должны НБУ 52,8 миллиарда

Объем задолженности неплатежеспособных банков по кредитам перед Национальным банком Украины на 1 октября 2015 года составил 52,827 миллиарда гривень.

Об этом говорится в материалах НБУ для заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно документу, должниками НБУ по кредитам являются 26 из 60 неплатёжеспособных банков на 1 октября.

Также сообщается, что объем активов неплатежеспособных банков на эту дату составил 371,660 миллиарда гривень.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщал, что треть или свыше 36% активов неплатежеспособных банков, находящихся в управлении фонда, находится в залоге по долгам этих банков по кредитам рефинансирования НБУ.

В частности, фонд сообщал, что по состоянию на 1 сентября балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении фонда составила 331,4 миллиарда гривень, в том числе балансовая стоимость активов в залоге у НБУ - 119,6 миллиарда гривень.

По информации фонда, на 1 августа заемщиками НБУ являлись 25 неплатежеспособных банков, а общая сумма их задолженности составляла 45,967 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, в результате очистки банковской системы за 2014 и неполный 2015 год количество финучреждений в Украине сократилось до 121 со 182.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.