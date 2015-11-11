Кабмин утвердил условия выпуска новых евробондов для реструктуризации

Кабинет министров Украины утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения процесса реструктуризации части госдолга. Соответствующее решение закреплено в постановлении №912, опубликованном на веб-портале правительства.

При этом "российские" облигации, выпущенные в декабре 2013 года со сроком погашения в 2015 году, не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги.

По решению Кабмина евробонды выпускаются 9 отдельными сериями на разные суммы, но с единой процентной ставкой 7,75%. Деривативы выпускаются на условную сумму 2,9 миллиарда долларов США, и выплаты по ним осуществляют только при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития.

Срок погашения евробондов наступает 1 сентября 2019–2027 годов. Номинальная стоимость облигации - 100 тыс. долл. США. Доход в 7,75% начисляется на бумаги с 1 сентября 2015 года и выплачивается ежегодно 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 сентября 2016 года. Погашение и обслуживание бумаг осуществляется за счет средств госбюджета.

"Старые облигации, которые не прошли обмен на новые облигации или деривативы из-за того, что их держатели не дали необходимых распоряжений, считаются аннулированными. Права таких держателей на получение дополнительных облигаций и госдеривативов в течение 150 дней подтверждаются записями в клиринговой системе. По завершении 150 дней, в случае если необходимые распоряжения так и не были отданы, держатели старых бумаг лишаются права получить дополнительные облигации или государственные деривативы", - говорится в постановлении правительства.

По решению правительства, каждый дериватив выпускается на условную сумму 1 тысяча долларов. Выплаты по деривативам производятся в долларах США. Сумма выплат высчитывается по формуле, утвержденной правительством. В то же время в 2019-2023 году общая сумма выплат по деривативам не может превышать 1% ВВП. Выплаты осуществляются раз в два года 31 мая. Первой датой выплат для деривативов 2019 года является 31 мая 2021 года. Конечная дата выплат – 31 мая 2040 года, если не будет принято иных решений по изменению даты выплат.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились на условия списания и пролонгации долговых платежей и приняли решение списать 3 миллиарда долларов долгов. Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации так называемого "российского долга" в объеме 3 миллиардов долларов, выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, 29 октября. Если этот вопрос не будет решен, Украина и Россия будут рассматривать этот вопрос в судебном порядке.