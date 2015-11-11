Официальный курс гривни остановился на уровне 22,75 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2275,6907 (11 ноября – 2276,1335)

100 EUR – 2438,6302 (11 ноября – 2437,9666)

10 RUR – 3,5244 (11 ноября – 3,5349)

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,75/22,85 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4100/24,5180 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3520/0,3540 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,7856 гривни/доллар, к этому часу было заключено 205 сделок на сумму 141,61 миллиона долларов.