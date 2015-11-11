НБУ обязал 20 крупнейших банков сократить кредитование связанных лиц

В настоящее время продолжается стресс-тестирование 20 крупнейших банков, по итогам которого до конца 2015 года будет определен объем необходимой докапитализации, а к концу первого квартала 2016 года эти банки должны принять меры для сокращения кредитования связанных лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"На данный момент проходит диагностика ТОП-20 банков. К концу 2015 года будут определены объемы докапитализации по этим банкам, а к концу первого квартала 2016 года банки должны сделать первые шаги по сокращению кредитования связанным лицам. Поэтому март 2016 года является реферной точкой для всех ТОП-20 банков", - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что будет применять соответствующие меры воздействия к банкам, не выполняющим эти условия.

"Эти требования - одинаковы для всех банков", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в этом году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля, следующих 10 банков - с 1 июня.

В начале ноября регулятор сообщил, что намерен перенести стресс-тестирование второй двадцатки крупнейших банков Украины в связи с разработкой новых правил оценки банками кредитного риска, которые регулятор планирует ввести в действие с 1 апреля.