СНБО рекомендует сформировать оборонный бюджет в объеме 5% от ВВП в следующем году

Совет национальной обороны и безопасности Украины рекомендует Кабинету министров обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны в 2016 году в объеме 5% от ВВП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, на заседании совета был рассмотрен оборонный бюджет Украины.

"Сегодня в ходе заседания СНБО был рассмотрен бюджет сектора безопасности и обороны на 2016 год. По результатам обсуждения было рекомендовано КМУ обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны, согласно Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины, в объеме 5% от ВВП. Из них не менее 3% расходов предусмотрено на оборонный сектор", - отметили в Совбезе.

В этой связи отмечается, что финансирование, предусмотренное из общего фонда Государственного бюджета, составит минимум 100 миллиардов гривень.

Также планируется дополнительное финансирование из спецфондов и привлечение ресурсов под государственные гарантии.