СНБО рекомендует сформировать оборонный бюджет в объеме 5% от ВВП в следующем году
Финансирование из общего фонда Государственного бюджета составит минимум 100 миллиардов гривень.
Совет национальной обороны и безопасности Украины рекомендует Кабинету министров обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны в 2016 году в объеме 5% от ВВП.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, на заседании совета был рассмотрен оборонный бюджет Украины.
"Сегодня в ходе заседания СНБО был рассмотрен бюджет сектора безопасности и обороны на 2016 год. По результатам обсуждения было рекомендовано КМУ обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны, согласно Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины, в объеме 5% от ВВП. Из них не менее 3% расходов предусмотрено на оборонный сектор", - отметили в Совбезе.
В этой связи отмечается, что финансирование, предусмотренное из общего фонда Государственного бюджета, составит минимум 100 миллиардов гривень.
Также планируется дополнительное финансирование из спецфондов и привлечение ресурсов под государственные гарантии.