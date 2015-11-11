Оборонный госзаказ на 2016 год будет утвержден после принятия Радой закона о бюджете

Совет национальной обороны и безопасности Украины заявляет, что государственный оборонный заказ на 2016 год будет утвержден после принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, на заседании были определены приоритетные стратегические военные программы по разработке и изготовлению современного вооружения и военной техники для включения их в состав государственного оборонного заказа на 2016 год.

"В ходе обсуждения этого вопроса участники отметили, что государственный оборонный заказ на 2016 год будет утвержден без проволочек сразу после принятия парламентом закона "О Государственном бюджете Украины на 2016 год", - подчеркнули в СНБО.

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Также в пресс-службе отметили, что в тайном режиме был рассмотрен вопрос о неотложных мерах по усовершенствованию системы противовоздушной обороны Украины и развития аэрокосмической разведки.