Fitch понизило рейтинги Киева до дефолтного уровня

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Fitch объясняет решение понизить долгосрочный рейтинг просрочкой платежа по еврооблигациям на 250 млн долларов и учитывает предстоящую просрочку по евробондам на сумму 300 млн долларов.

Также, Fitch понизил до уровня "D" долгосрочный рейтинг Киева в национальной валюте - с "RD", и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте с "С" и снял его.

Читайте такжеКабмин утвердил условия выпуска новых евробондов для реструктуризации

Ранее УНИАН сообщал, что представители киевской власти при участии Министерства финансов Украины и специального комитета кредиторов – владельцев облигаций Киева не достигли согласия насчет условий реструктуризации долга в ходе переговоров, которые продолжались в течение последних нескольких месяцев.

Ранее, Киевсовет согласовал предварительные условия реструктуризации внешнего долга столицы, одобрив перевод его в состав государственного долга.