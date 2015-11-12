Нацбанк выдвинул требования небольшим и средним банкам Украины

Национальный банк Украины обязал небольшие и средние банки страны нарастить до середины 2016 года капитал до 120 миллионов гривень, раскрыть конечных владельцев, снизить долю инсайдерских кредитов и не заниматься противозаконной деятельностью.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на итоги встречи руководства НБУ с руководителями 92 банков 3 и 4 групп по объему активов, занимающих общую долю на рынке около 10%.

"Перед мелкими банками мы ставим ряд требований - увеличить до середины 2016 капитал до 120 миллионов гривень, этот капитал должен быть реальным; раскрыть конечных владельцев банков; снизить долю инсайдерских кредитов и главное - не заниматься противозаконной деятельностью. У НБУ нулевая толерантность в отношении схемных действий банков. Сейчас Национальный банк имеет возможность выводить такие банки с рынка за один день, даже без этапа отнесения к категории проблемных", - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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В то же время, она подчеркнула, что Национальный банк не располагает никаким "черным списком" банков или определенными ориентирами по количеству банков, которые должны остаться на рынке.