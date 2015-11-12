Яресько рассказала, что позволит Украине избежать дефолта

Утверждение правительством условий выпуска новых облигаций Украины для суверенных кредиторов позволит завершить все процедуры по реструктуризации этих долгов и отвести от нашей страны угрозу дефолта.

Об этом написала министр финансов Украины Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр напомнила, что правительство сделало важный финальный шаг для того, чтобы завершить процесс реструктуризации суверенного и гарантированного долга, утвердив условия выпуска новых облигаций, которые будут предоставлены суверенным кредиторам в обмен на старые долги.

"Это позволит, наконец, завершить все процедуры по реструктуризации этих долгов - наибольшей части нашей работы по реструктуризации - и тем самым перевернуть эту сложную страницу в нашей истории. Но самое главное, это позволит отвести нашу страну от края пропасти, от угрозы дефолта", - написала Яресько.

По ее словам, также решение правительства позволит снизить нагрузку на валютные резервы страны на многие миллиарды долларов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность валюты и банковской системы страны.

"И тем самым позволит заложить еще один важный камешек в восстановление экономической стабильности как предпосылки к возвращению к экономическому росту", - добавила министр.

Яресько напомнила, что переговоры с кредиторами продолжались 8 месяцев, и в возможность их успешного завершения мало кто верил.

"Переговоры, действительно, были крайне тяжелыми. Но в конце концов мы это сделали. Мы достигли соглашения по реструктуризации с нашими кредиторами и тем самым смогли сэкономить для страны 3 миллиарда долларов уже сейчас, и перенести выплату еще по 8,5 миллиардам на период после 2018 года", - подчеркнула она.

Также министр напомнила, что кредиторы получат государственные деривативы - инструменты, которые позволят кредиторам получить выгоду от нынешней сделки, если она даст почву для мощного экономического роста Украины в последующие годы.

Помимо этого, Яресько сообщила, что еще предстоит ряд переговоров по кредитам госпредприятий, под которые предыдущие правительства Украины предоставляли государственные гарантии.

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Как сообщал УНИАН. Кабинет министров Украины вчера, 11 ноября, утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения реструктуризации.

Евробонды выпускаются 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов. Доход в 7,75% начисляется на бумаги с 1 сентября 2015 года и выплачивается ежегодно, начиная с 1 сентября 2016 года.

Деривативы выпускаются на условную сумму 2,9 миллиарда долларов США, и выплаты по ним осуществляют только при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития экономики.

"Российские" облигации, выпущенные в декабре 2013 года со сроком погашения в 2015 году, не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов 27 августа. После 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.