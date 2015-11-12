Яресько рассказала, что позволит Украине избежать дефолта
Глава Минфина отметила, что выпуск новых облигаций позволит снизить нагрузку на валютные резервы страны на многие миллиарды долларов.
Утверждение правительством условий выпуска новых облигаций Украины для суверенных кредиторов позволит завершить все процедуры по реструктуризации этих долгов и отвести от нашей страны угрозу дефолта.
Об этом написала министр финансов Украины Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр напомнила, что правительство сделало важный финальный шаг для того, чтобы завершить процесс реструктуризации суверенного и гарантированного долга, утвердив условия выпуска новых облигаций, которые будут предоставлены суверенным кредиторам в обмен на старые долги.
"Это позволит, наконец, завершить все процедуры по реструктуризации этих долгов - наибольшей части нашей работы по реструктуризации - и тем самым перевернуть эту сложную страницу в нашей истории. Но самое главное, это позволит отвести нашу страну от края пропасти, от угрозы дефолта", - написала Яресько.
По ее словам, также решение правительства позволит снизить нагрузку на валютные резервы страны на многие миллиарды долларов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность валюты и банковской системы страны.
"И тем самым позволит заложить еще один важный камешек в восстановление экономической стабильности как предпосылки к возвращению к экономическому росту", - добавила министр.
Яресько напомнила, что переговоры с кредиторами продолжались 8 месяцев, и в возможность их успешного завершения мало кто верил.
"Переговоры, действительно, были крайне тяжелыми. Но в конце концов мы это сделали. Мы достигли соглашения по реструктуризации с нашими кредиторами и тем самым смогли сэкономить для страны 3 миллиарда долларов уже сейчас, и перенести выплату еще по 8,5 миллиардам на период после 2018 года", - подчеркнула она.
Также министр напомнила, что кредиторы получат государственные деривативы - инструменты, которые позволят кредиторам получить выгоду от нынешней сделки, если она даст почву для мощного экономического роста Украины в последующие годы.
Помимо этого, Яресько сообщила, что еще предстоит ряд переговоров по кредитам госпредприятий, под которые предыдущие правительства Украины предоставляли государственные гарантии.
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Как сообщал УНИАН. Кабинет министров Украины вчера, 11 ноября, утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения реструктуризации.
Евробонды выпускаются 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов. Доход в 7,75% начисляется на бумаги с 1 сентября 2015 года и выплачивается ежегодно, начиная с 1 сентября 2016 года.
Деривативы выпускаются на условную сумму 2,9 миллиарда долларов США, и выплаты по ним осуществляют только при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития экономики.
"Российские" облигации, выпущенные в декабре 2013 года со сроком погашения в 2015 году, не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги.
Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов 27 августа. После 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.
Коли 8 місяців тому ми розпочали переговори з реструктуризації українського боргу, і оголосили про наші завдання у них, ...Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on 11 листопада 2015 р.