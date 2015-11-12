ЕБРР поддержал заявку Китая на членство в банке

Руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) поддержало заявку Китая на присоединение к банку, которая теперь должна получить финальное одобрение со стороны стран-акционеров, передает Reuters.

ЕБРР подтвердил, что администрация банка одобрила отправку заявки на членство Китая совету управляющих, в который входят министры финансов 64 стран, имеющих долю в банке.

Читайте такжеУкраина лидирует в реформировании финсектора среди развивающихся стран - ЕБРРЕсли заявка будет одобрена, как ожидается, Китай получит символическую долю в 0,1 процента. Членство в банке даст стране новые возможности для расширения влияния в мире наряду с попытками укрепить торговые связи между Европой и Азией.

Китай будет, скорее, вкладываться в банк, чем получать от него инвестиции, но работа, которую ЕБРР уже запланировал, например, в Казахстане, пересекается с китайской инициативой "Один пояс, одна дорога", предполагающей содействие в развитии перспективных и экономически выгодных инфраструктурных проектов на территории Азии, Европы и других регионов.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти сказал, что ЕБРР также хотел бы сотрудничать с недавно созданным Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, управляемым Китаем.