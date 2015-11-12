Лукашенко начал пятый срок президентства с шоковой терапии на финансовом рынке

С 12 ноября 2015 года в Беларуси изменилась классификация банковских вкладов (депозитов), что предусмотрено декретом президента от 11 ноября №7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)», пишет БелаПАН.

В соответствии с документом, договоры срочного и условного банковского вклада будут подразделяться на безотзывные и отзывные.

Читайте такжеЛукашенко приказал "отрезать нули" нацвалюте - новый рубль будет равен прежним 10 тысячамБезотзывным договором досрочный возврат вклада по инициативе вкладчика не предусматривается. Вернуть вклад до истечения срока действия договора можно будет только с согласия банка.

Договоры банковских вкладов (депозитов), заключенные до 12 ноября 2015 года, будут исполняться на прежних условиях в течение всего срока действия. При продлении договора на новый срок его положения должны быть приведены в соответствие с требованиями декрета №7.

Наряду с изменением классификации банковских вкладов в Беларуси декретом № 7 также предусмотрено изменение подходов к льготному налогообложению доходов.

Между тем, Национальный банк Беларуси допускает отток вкладов из банков на первом этапе действия декрета №7, заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.

"Безусловно, любые новшества на финансовом рынке всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе определенная часть людей вклады будет забирать", — сказал он.

Декрет №7 экономист Ярослав Романчук назвал «очень плохим началом пятого срока (президентства Лукашенко)». По его прогнозу, в связи с новыми условиями до банков «не дойдет» примерно 15% нынешних депозитов. «Народ переориентируется на «чулки», особенно если будет девальвация, а такая опасность есть», — считает экономист. Кроме того, полагает он, декрет может вернуть к жизни старые «страшилки» о принудительном переводе инвалютных вкладов в рублевые.

Романчуку, по его словам, непонятно, почему государство занимается деноминацией и вкладами, когда главные проблемы экономики совершенно в другом. «Основная проблема — почему-то люди, а не субъекты хозяйствования с многомиллиардными долгами», — сказал он.