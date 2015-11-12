В Украине объем депозитов в гривне растет, в валюте - снижается

Объем депозитов в украинских банках в национальной валюте в октябре вырос на 1,7% - до 361,343 миллиарда гривень, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 2,4%, до 14,040 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оперативные данные регулятора.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-октябре, гривневые депозиты снизились на 1,2%, валютные - на 27,8%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,2% в октябре, сократились на 15% с начала года - до 461,811 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам снизились на 0,9% в октябре и на 19,8% с начала года – до 24,028 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в иностранной валюте в сентябре впервые с июля 2013 года вырос на 1,4% - до 15,1 миллиарда долларов. Объем гривневых депозитов за этот период вырос на 3,4%.

В 2014 году объем депозитов снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 миллиарда гривень, на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 миллиарда долларов.