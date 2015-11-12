"Видродження" поддержит снижение ренты на добычу газа

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник.

По его словам, депутатская группа будет голосовать за этот проект закона, учитывая его экономическую важность.

«Если мы хотим быть энергетически независимыми от России, государство обязано создавать условия для добычи украинского газа. Думаю, правительство, наконец поняло, что сумасшедшие рентные ставки на добычу - это вред», - сказал Виталий Хомутынник.

Он добавил, что политические силы, которые инициировали законопроект о снижении ренты на добычу природного газа занимаются популизмом, впрочем, есть важная экономическая сторона этого вопроса.

«Возможно, кто-то хочет на этом заработать политические баллы. И это, безусловно, можно увидеть по выступлениям, по позициям тех фракций, которые поднимают вопрос о снижении ренты на добычу газа. Потому что есть экономическая плоскость вопроса, а есть – политическая. Наша депутатская группа будет голосовать за этот проект закона, учитывая его экономический эффект для государства и создание условий для добычи газа», - отметил сопредседатель депутатской группы.