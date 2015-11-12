Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Киев и приступила к работе, сообщил заместитель министра финансов Артем Шевалев на бизнес-форуме в Киеве.

“Миссия МВФ прибыла в Киев и приступила к работе”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, оценочная миссия Международного валютного фонда будет находиться в Украине до 21 ноября.

Согласно заявлению главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями в контексте экономических реформ, которые реализуются при поддержке фонда.

Ранее приезд миссии МВФ анонсировал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, правительство готово вести с экспертами миссии дискуссию о налоговой реформе, бюджетном процессе и других преобразованиях.

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11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.