В России включают станок: к концу года напечатают триллион рублей

Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Георгий Лунтовский, передает ТАСС.

По его словам, в декабре ЦБ ожидает рост наличных денег. Лунтовский отметил, что их доля в российской экономике составляет сейчас 78,6%. Судя по всему, он имел в виду долю наличных в розничных операциях по итогам первого полугодия – об этом Лунтовский говорил в октябре на международной конференции «Безопасность налично-денежного обращения и ценностей».

В частности, в обращение в декабре поступят сторублевые банкноты, посвященные оккупированному РФ Крыму. Как уточнил Лунтовский, купюра «будет выпущена в необычных цветах – на ней будут символы Крыма и Севастополя».

Как добавил представитель регулятора, Банк России пока не планирует выпускать купюры номиналом 10 тысяч рублей. Лунтовский объяснил, что этого не произойдет, пока инфляция не снизится до 2–3% годовых.

В конце октября увеличить количество денежной массы в стране для стимулирования экономического роста предлагали эксперты «Столыпинского клуба», в числе которых – бизнес-омбудсмен Борис Титов и советник президента РФ Сергей Глазьев. В правительстве и ЦБ такую идею ранее отвергали, опасаясь подстегнуть инфляцию, пишет Slon.ru.

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11 ноября заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский ответил на предложения включить печатный станок. Он отметил, что «накачка» отечественной экономики деньгами через эмиссию может привести к ускорению роста цен, дополнительной девальвации рубля, повышенному спросу на иностранную валюту, и в итоге – к снижению уровня жизни населения.

Согласно данным Центробанка, на 1 октября текущего года объем денежной массы в стране составил около 32,95 трлн рублей. Уровень денежной массы находился на максимуме в 2015 году в сентябре, когда достиг 33,3 трлн рублей.