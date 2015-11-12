Резервы РФ за неделю "похудели" более чем на $3 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Международные резервы России за прошедшую неделю с 30 октября по 06 ноября сократились на 0,8% и составили 366,1 миллиарда долларов против 369,2 миллиарда долларов на 30 октября.

Следовательно, международные резервы снизились на 3,1 миллиарда долларов.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы России уменьшились в 1,3 раза и составили 385,46 миллиарда долларов.