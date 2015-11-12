Депутаты отложили законопроект о снижении требований к банкам из-за девальвации

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта, разрешающего Национальному банку Украины не относить банк к категории проблемных и неплатежеспособных в случае снижения нормативов капитала и ликвидности в связи с ростом курса иностранных валют к гривне и/или формированием резервов по активным банковским операциям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины «О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков» (№2449) за основу в ходе сигнального голосования проголосовали 169 депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Представляя законопроект, народный депутат, замглавы профильного парламентского комитета Руслан Демчак предложил поддержать его, сообщив, что банки смогут получить предусмотренные законом преференции только в случае выполнения согласованной с регулятором программы докапитализации или финансовой реструктуризации, в том числе по результатам проведенной в 2014 году диагностики, и подчеркнул, что проект закона согласован с НБУ. «Мы доработаем ко второму чтению, потому что в 2014 году была проведена диагностика только крупнейших банков, а в 2015 году проводится диагностика банков 2-й, 3-й, 4-й групп, потому я думаю, что в том числе мы включим диагностику этого года», - сказал депутат.

В то же время народный депутат, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник выступил с критикой законопроекта, поясняя, что по сути его авторы предлагают считать нормативы банка по курсу 7,99 грн/долл. при курсе на рынке 24 грн/долл. «От того, что мы такие манипуляции сделаем, банк станет здоровым? Мы не имеем права делать подобные вещи в банковском секторе. От того, что вы оценили валютный актив по 8 гривен, он не стал по 8 гривен. Я прошу вас не поддерживать законопроект, который не решает вопрос, но создает видимость здорового состояния банков», - подчеркнул он.

Еще один представитель профильного комитета, народный депутат Павел Ризаненко, отметил, что данный закон по сути является инициативой НБУ и его принятие необходимо, учитывая нынешнее состояние банковской системы, однако предложил поддержать его только в первом чтении и доработать. «На сегодняшний день, согласно требованиям закона, Нацбанк обязан, если не выполняются нормативы, признать банк проблемным и неплатежеспособным. У него нет выбора, это его обязанность. Состояние банковской системы таково, что сегодня 95% банков нужно признать неплатежеспособн6ыми», - сказал депутат.

По словам Ризаненко, его смущает норма, отдающая решение «на откуп» Нацбанку. «Если вводится такое временное правило, на год-два, то тогда это не должно быть правом Нацбанка. Тогда все банки, которые не отвечают указанным в законе нормам, не должны признаваться неплатежеспособными в течение года-двух предоставленной паузы. Или это правило применяется ко всем банкам, или ни к кому», - подчеркнул депутат.

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Как сообщал УНИАН, в рамках очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 62 банка, и количество работающих банков в стране сократилось до 121.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.