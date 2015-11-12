Украина присоединилась к Соглашению о закупках в рамках ВТО

Украина присоединилась к международному Соглашению о публичных закупках GPA, которое является документом Всемирной торговой организации (ВТО) и открывает взаимный доступ стран на рынки публичных (государственных) закупок.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"Украинская заявка на присоединение к GPA (Соглашению о публичных закупках) была единогласно одобрена сторонами соглашения. Путь, который начался в 2011 году, наконец пройден", – написал Нефедов.

По его мнению, это однозначно дипломатическая победа Украины, это экономически выгодно для страны, поскольку теперь не только украинский рынок открыт для иностранных игроков, но и украинские компании смогут выходить на рынки публичных закупок других стран.

"Дополнительным нашим обязательством является перевод объявлений о торгах на английский язык", – отметил Нефедов.

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Справка УНИАН. Соглашение о публичных закупках (The Agreement on Government Procurement) состоит из 17 частей и объединяет 45 стран – членов ВТО, включая все страны Евросоюза, которые являются одной стороной соглашения. Также в соглашении есть 30 участников – государств и международных организаций, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в статусе наблюдателей, 10 из которых ожидают полноправного присоединения к документу.

Соглашение оговаривает единые процедуры проведения публичных закупок, определение победителей торгов и предполагает полный доступ на рынки стран-членов, включая доступ к документации.