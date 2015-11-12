Насиров просит увеличить финансирование Фискальной службы в 2,5 раза

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров обратился с просьбой к Министерству финансов при формировании бюджета на следующий год увеличить финансирование службы в 2,5 раза - до 10-10,5 миллиарда гривень с 4 миллиардов гривень в текущем году.

Об этом глава ГФС сообщил в ходе брифинга.

"Мы просили существенное увеличение бюджета, в наших расчетах мы использовали цифры 10-10,5 миллиарда гривень, это деньги, которые нам необходимы на 2016 год. И мы эти деньги сможем отработать", - сказал Насиров.

По словам главы ГФС, эти средства пойдут как на увеличение оплаты труда работников службы, так и на инвестиции, в частности для разработки некоторых ИТ-продуктов, которые смогут заменить человеческий труд.

Он отметил, что 97% средств, предназначенных на финансирование ГФС в текущем году, шли на оплату труда. Насиров напомнил, что до конца года штат ГФС будет сокращен на 30%, и за счет этого даже при условии сохранения финансирования на текущем уровне оставшимся работникам будет увеличена заработная плата на 40%.

"Но нам необходимо более существенное увеличение, потому что заработная плата в регионах у таможенных инспекторов на пунктах пропуска составляет 2,5-3 тысячи гривень. Конечно трудно бороться с их злоупотреблениями", - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, согласно закону о госбюджете на 2015 год, финансирование Министерства финансов составляет 1,782 миллиарда гривень, Службы безопасности Украины - 4,4 миллиарда гривень.

Государственная фискальная служба с 9 ноября начала тестирование профессиональных и личностных качеств своих сотрудников с целью обновления состава службы и повышения эффективности ее работы.

До конца года количество работников Государственной фискальной службы будет сокращено на 30%, или на 17 тысяч сотрудников.