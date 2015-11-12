Рада хочет продлить мораторий на проверки бизнеса до июля 2016 года

За соответствующее решение проголосовало 247 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Фактически вводится мораторий на проверки бизнеса на 8 месяцев - до 30 июня. Таким образом, ограничения коснутся 41 из 51 органа государственного контроля", - отметил глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Согласно законопроекту, граждане смогут инициировать проверки бизнеса в случае оформления жалобы, которая должна быть согласована с Государственной регуляторной службой.

Кроме того, внеплановые проверки могут проводиться при наличии разрешения Кабинета министров, по желанию объекта проверки и по решению суда.

При этом действие законопроекта не распространяется на органы государственного надзора, порядок проверки которыми уже был реформирован отдельным законом.

К таким органам относятся Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная фискальная служба, Государственная финансовая инспекция, Государственная служба экспортного контроля, Государственная инспекция по ядерному регулированию, Государственная авиационная служба, Национальный банк Украины, Государственная экологическая инспекция и Антимонопольный комитет.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины поддерживает введение моратория на проверки бизнеса до завершения реформы регуляторной системы для облегчения ведения бизнеса в стране.

За время действия предыдущего моратория, действующего с апреля 2014 по июль 2015 года, количество плановых проверок сократилось на 83%, внеплановых – на 44%, а также количество финансовых санкций к юридическим лицам сократилось в 4 раза, к физлицам – в 8 раз.