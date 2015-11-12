Гривня на межбанке снова опустилась ниже 23 за доллар
18:01, 12 ноября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7210/24,8270 грн/евро
REUTERS
В четверг, 12 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7210/24,8270 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9172 грн/долл., к этому часу было заключено 603 сделки на сумму 398,14 млн долл.
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