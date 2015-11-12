Фонд гарантирования получил от Минфина очередной транш кредита на 3,5 миллиарда

Как сообщается на сайте фонда, кредит получен по ставке 11,05% годовых в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые были монетизированы на вторичном рынке ценных бумаг при участии Национального банка Украины.

Фонд обещает использовать полученные средства для выплат гарантированной суммы вкладчикам банков «Финансы и Кредит», «Дельта Банк», «Финансовая инициатива», «Укргазпромбанк», «Национальные инвестиции», «Капитал» и других банков.

Также сообщается, что всего в 2015 году фонд получил 30,5 млрд грн кредитов от Министерства финансов в форме ОВГЗ, при этом провел выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков на сумму более 43 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в сентябре удовлетворил просьбу Фонда гарантирования вкладов о выделении 21,5 млрд грн на обеспечение выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Фонд рассчитывает получить эти ресурсы до конца текущего года.

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Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 ноября составил 19,006 млрд грн.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 62 банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования.