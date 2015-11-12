Кабмин готовит законопроект о реструктуризации проблемных кредитов бизнеса в банках

Об этом заявил заместитель министра финансов Артем Шевалев на бизнес-форуме в Киеве.

«Закон о финансовой реструктуризации находится на финальной стадии подготовки. Мы ожидаем, что он будет утвержден Кабмином и внесен в Верховную Раду в течение ближайших недель», - сказал замминистра.

По словам Шевалева, законопроект отвечает лучшим мировым практикам урегулирования вопроса проблемной задолженности бизнеса перед банками.

«Это система международно испробованная, это система, разработанная по стандартам лондонского подхода, стамбульского подхода, которая позволяет и банкам, и заемщикам достигать добровольного соглашения о реструктуризации», - подчеркнул замглавы Минфина.

Как сообщал УНИАН, просроченная задолженность предприятий перед банками в настоящее время достигла 17% общего объема выданных банками кредитов.

В Украине может заработать механизм добровольной реструктуризации проблемных кредитов работающих предприятий в банках, который рассчитан на три ближайших года и призван облегчить работу бизнеса и активизировать кредитование.

Разработанный Минфином и НБУ законопроект «О финансовой реструктуризации» предполагает, что в рамках реструктуризации возможен пересмотр сроков погашения кредита, ставки процентов и других условий договора, а также предоставление нового финансирования, осуществление инвестиций в капитал компании, реорганизация деятельности должника.