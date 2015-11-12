В Украине может появиться открытая электронная база проверок бизнеса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предполагает создание единой открытой электронной базы государственных проверок бизнеса и ограничение количества плановых проверок до одной в год.

За принятие законопроекта №2531а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора» в первом чтении проголосовали 238 народных депутатов при необходимых 226.

Докладчиком по законопроекту выступил министр экономического развития Айварас Абромавичус. По его словам, законопроект предполагает создание автоматизированной системы с открытой информацией обо всех проверках субъектов хозяйствования государственными органами, а также вводится материальная ответственность чиновников за внесение недостоверной информации в эту систему. Если несколько органов захотят проверить одно предприятие, такие проверки будут объединены в одну комплексную, добавил министр. Кроме того, госорганы будут информировать компании о проверках по электронной почте.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что законопроект предполагает формирование списка проверок на год вперед к 1 декабря предыдущего года. Проект закона запрещает проведение более одной плановой проверки в год. Также Галасюк добавил, что в автоматизированной системе будут указываться цели и результаты всех проверок.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реформировании государственного контроля, предусматривающий создание интегрированной системы информации о проверках бизнеса.

По словам Абромавичуса, система позволит бизнесу заранее знать о планируемых проверках.