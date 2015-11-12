Зависимость российского рубля от нефти достигла 90% - аналитик

10 ноября 2014 года ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, отменив коридор бивалютной корзины и регулярные интервенции на его границах. С этого момента российская валюта фундаментально зависит от динамики нефтяных цен, пишет РБК.

Согласно данным регрессионного анализа зависимости рубля от нефти, проведенного аналитиком Савченко, коэффициент детерминации на сегодняшний день составляет 0,77, то есть корреляция равняется 0,88, что довольно много. «Чем ближе значение коэффициента детерминации к 1, тем теснее связь между рублем и нефтью», — поясняет аналитик.

Ранее ЦБ в большей степени вмешивался в ход торгов, это снижало зависимость, говорит аналитик. По его словам, в период геополитического неспокойствия в начале 2014 года коэффициент детерминации был на уровне 0,15 (корреляция составляла 0,39), что указывало на почти полное отсутствие какой-либо связи между курсом рубля и ценой на нефть.

По мнению главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, уровень зависимости рубля от нефти в 88% — это завышенная цифра. И на рубль, и на нефть одновременно влияют такие факторы, как замедление экономики развивающихся стран, ожидаемое изменение ставки ФРС, говорит Надоршин. Поскольку эти факторы уменьшают цену на нефть через снижение ожидаемого спроса и удешевляют рубль через отток капитала, это вызывает ощущение, что цены на нефть влияют больше на рубль, чем это есть на самом деле, отмечает экономист.

По подсчетам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, при изменении стоимости нефти на $10 фундаментально курс рубля снижается на 5 руб. по отношению к доллару.

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Рубль отмечает год свободного плавания, но по сути он не таргетировался ЦБ и до официального решения свернуть интервенции на валютном рынке, говорит Савченко, замечая, что переходный период от рубля, который был под сильным контролем Центрального банка, к рублю сегодняшнему, относительно свободному в своем движении, продолжался достаточно долго. «Если говорить о фундаментальных зависимостях, то тут все осталось неизменным: нефть продолжает определять движение российской валюты».