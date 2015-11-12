Российский рубль сползает вниз вслед за нефтью

Российский рубль в четверг отметился на минимуме шести недель к доллару и двух недель к евро на фоне существенного падения нефти из-за опасений увидеть очередной рост её запасов в США, при этом экспортных продаж, сдерживавших ослабление рубля в начале дня, далее оказалось недостаточно, чтобы противостоять давлению нефтяных котировок.

Пара доллар/рубль достигла отметки 66,45 впервые со 2 октября.

К 18.00 МСК доллар расчетами "завтра" торговался на Московской бирже вблизи отметки 65,91 рубля, на 0,75 процента выше предыдущего закрытия.

В начале же дня доллар падал на 65,28, пишет Рейтер.

Евро к 18.00 МСК оценивался в 71 рубль, на один процент выше предыдущего закрытия. Ранее евро достиг значения 71,41 впервые с 28 октября.

В среду валюты уже подросли на 1,3 и 1,2 процента соответственно, реагируя на снижение нефти Brent, потерявшей накануне 3,4 процента.

Сейчас Brent теряет 1,3 процента, столько же - американский сорт WTI, и они торгуются, соответственно, на отметках $45,20 и $42,40 за баррель.

Ранее Brent достиг значения $44,59 впервые с 27 августа.

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В фокусе внимания нефтяного рынка - отчетность Управления энергетической информации США о недельных изменениях запасов нефти. Аналогичная статистика Американского института нефти (API) отразила очередной рост запасов и во многом спровоцировала накануне снижение нефтяных котировок.

На форексе пара евро/доллар днем падала на $1,0689 после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, предположившего пересмотр денежно-кредитной политики на декабрьском заседании регулятора, что подразумевает её дальнейшее смягчение при текущем низком уровне инфляции.

Вечером пара ушла вверх после того, как глава ФРС Джанет Йеллен, также выступая сегодня, не стала затрагивать тему сроков повышения ставок по доллару, тогда как участники рынка надеялись услышать от Йеллен намеки на возможность ужесточения политики ФРС в декабре, о чем она намекала ранее.

Сейчас котировки пары евро/доллар вблизи $1,0780, и доллар здесь теряет треть процента от вчерашнего закрытия.