Парламент намерен сузить возможности для внеплановых проверок бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении два депутатских законопроекта, которые уменьшают количество плановых проверок, а также сужают перечень оснований для проведения внеплановых проверок бизнеса органами санитарно-эпидемиологического, пожарного, архитектурно-строительного и других видов государственного надзора.

За принятие законопроекта №2418а о внесении изменений в закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в первом чтении проголосовали 247 народных депутатов при необходимых 226.

За принятие проекта закона №2422а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования осуществления отдельных направлений государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

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Докладчиком выступил депутат Сергей Кираль. По его словам, законопроект №2418а предполагает уменьшение административного давления на бизнес. Как указывается в пояснительной записке, проект закона предусматривает отмену квартальных планов проверок и внедрение планов проверок исключительно на год, без права его изменения. Также уменьшается количество оснований для осуществления внеплановых проверок и сужается объем полномочий органов государственного надзора. В новые нормы включена возможность консультирования бизнеса органами госнадзора. Также общественные организации получат больше прав для правовой защиты частных компаний, добавил Кираль.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк добавил, что данный законопроект вводит ограничения на длительность и периодичность плановых проверок. Также предлагается уменьшить штрафы для тех компаний, у которых впервые выявили нарушения.

Докладывая по проекту закона №2422а, Сергей Кираль сообщил, что данный законопроект конкретизирует полномочия органов государственного надзора, а также усиливает их ответственность за злоупотребления. По его словам, данные документы входят в пакет законопроектов, которые разработаны с участием бизнес-сообщества и направлены на уменьшение административного давления на частный бизнес со стороны государства. Они устанавливают общие правовые и организационные принципы осуществления государственного надзора в различных сферах хозяйственной деятельности. Также предлагаемые законопроекты регламентируют полномочия органов государственного надзора и ответственность за их нарушение. В то же время, отдельные особенности осуществления санитарно-эпидемиологического, пожарного, архитектурно-строительного и других видов государственного надзора урегулированы отдельными кодифицированными законодательными актами Украины и специальными законами.

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Как сообщал УНИАН, украинский и иностранный бизнес, работающий в стране, чаще всего жалуется в офис бизнес-омбудсмена на работу налоговых органов, неправомерные проверки и проблемы с возвратом НДС.

Кабинет Министров в июне продлил мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2016 года. Мораторий на проведение проверок бизнеса был объявлен в конце 2014 года и должен был действовать до 1 июля 2015 года. Предложение о продлении моратория выдвинуло Минэкономразвития на основании консультаций с бизнесом. Мораторий не касается плановых фискальных проверок.