Яресько: Украина не выплатит России $3 миллиарда, поскольку РФ не присоединилась к реструктуризации

Об этом в интервью 5 каналу сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.

По ее словам, Кабинет министров предлагал России присоединиться к реструктуризации украинского долга. "Но они решили не участвовать. Теперь мы готовимся ко всем другим возможностям", - сказала она.

Яресько отметила, что сейчас Украина не может осуществить выплаты по этому долгу: "Прежде всего, по программе МВФ мы имеем очень четко определенные параметры: сколько мы можем выдать средства на что угодно - от бюджетного дефицита до выдачи долгов".

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.

Справка УНИАН. Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предусматривает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирования ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

14 октября в Лондоне прошли сборы с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг. Более 75% держателей украинских евробондов, которые подлежат реструктуризации, согласились на условия списания и пролонгации долговых платежей и приняли решение списать 3 миллиарда долларов долгов.

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Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации так называемого "российского долга" объемом 3 миллиарда долларов, выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, 29 октября, если этот вопрос не будет решен, Украина и Россия будут рассматривать этот вопрос в судебном порядке.