Государственный долг Украины удалось уменьшить на $3 миллиарда - Яресько

Об этом рассказала министр финансов Наталия Яресько в эфире 5 канала.

Она напомнила, что Кабмин решил выпустить в рамках реструктуризации долговой нагрузки новые еврооблигации почти на 12 миллиардов долларов. Их получат кредиторы Украины. Единственная, кто пока не идет на уступки, это Москва. Россия требует вернуть ей деньги, которые Путин давал Януковичу.

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"Это в конце концов облегчения долговой нагрузки в стране, потому что мы закончили реструктуризацию по 13 из 14 еврооблигаций. И таким образом мы уменьшили на три миллиарда (долларов) объем долгов в стране. И дополнительно к этому мы перевели платежи, которые должны делать дальше в будущее. Для нас это дает время дышать, время, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, нацелить на нашу реальную экономику", - рассказала министр.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Наталья Яресько сообщила, что Украина не может выплатить России $3 млрд, взятых в долг Виктором Януковичем, поскольку РФ не присоединилась к программе реструктуризации.