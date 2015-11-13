Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2291.7230 (12 ноября – 2275.6907)

100 EUR – 2458.1021 (12 ноября – 2438.6302)

10 RUR – 3.5013 (12 ноября – 3.5244)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,05 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7210/24,8270 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490 грн/рубль.

Читайте такжеЯресько о курсе гривни на следующий год: закладываем 24,1 за долларПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9172 грн/долл., к этому часу было заключено 603 сделки на сумму 398,14 млн долл.