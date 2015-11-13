МВФ призвал Киев и Москву к конструктивному диалогу по долгу в $3 миллиарда

Ключевой кредитор нашей страны Международный валютный фонд призвал правительства Украины и России провести конструктивные консультации по вопросу российского долга в объеме 3 млрд долл., который, по мнению украинского правительства, должен быть реструктуризирован, а по мнению российской стороны – выплачен в декабре 2015 года.

Об этом сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Мы призываем стороны к диалогу по этому вопросу и выработке конструктивного решения», - сказал Райс.

При этом он уточнил, что Фонд планирует рассмотреть статус российского долга «в ближайшее время». По словам Райса, вероятнее всего, решение будет принято во время запланированных на ноябрь заседаний Совета директоров МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых. Российский долг вошел в перечень реструктуризации как коммерческий. Однако российская сторона не признала этого.

14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились на условия списания и пролонгации долговых платежей и приняли решение списать 3 млрд долл. долгов. Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации, а также выразила готовность рассматривать вопрос долга в суде.

12 ноября Кабинет министров Украины утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения процесса реструктуризации части госдолга. При этом «российские» облигации, выпущенные в декабре 2013 года со сроком погашения в 2015 году, не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги.