Украина завершила реструктуризацию госдолга

Как сообщается на сайте Минфина, держатели 13 выпусков облигаций, согласовавшие условия обмена облигаций и вовремя подавшие распоряжения об участии, уже сегодня получают новые облигации и деривативы через клиринговые системы.

Минфин напомнил, что доходность новых облигаций составляет 7,75% годовых, срок погашения - с 2019 по 2027 год.

Также сообщается, что держатели облигаций, которые согласовали условия реструктуризации, но вовремя не подали заявки на обмен, не получают новые ценные бумаги, но смогут реализовать свое право на новые облигации и деривативы в течение 150 дней после завершения реструктуризации. После этого срока держатели старых облигаций теряют право на получение новых облигаций и государственных деривативов, и полагающиеся им ценные бумаги будут проданы на рыночных условиях с перечислением выручки от продажи этим держателям через клиринговые системы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 ноября утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения реструктуризации. Новые облигации выпускаются 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 млрд долл. и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов. Доход в 7,75% начисляется на бумаги с 1 сентября 2015 года и выплачивается ежегодно, начиная с 1 сентября 2016 года. Деривативы выпускаются на условную сумму 2,9 млрд долл. США, и выплаты по ним будут проводиться при достижении Украиной определенных макропоказателей.

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«Российские» облигации, выпущенные в декабре 2013 года со сроком погашения в 2015 году, не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 27 августа. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.