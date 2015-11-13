В России работодателей заставят выбивать долги из своих сотрудников

В России если гражданин задолжал бюджету до 25 тыс. рублей, этот долг должен быть погашен работодателем или иным лицом, который производит выплаты в пользу должника (пенсии, стипендии), за счет этих выплат физическому лицу.

Как пишут "Известия", соответствующее положение содержится в новой инструкции по взысканию налоговой задолженности с физлиц, утвержденной Федеральной налоговой службой. Документ уже вступил в силу. Адрес работодателя гражданина налоговикам предоставит Пенсионный фонд.

Читайте такжеБанк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 годаПроцесс взыскания с других категорий должников также ждет значительное ужесточение. Так, при долге выше 3 тыс. рублей налоговый инспектор теперь обязан сам обратиться в налоговую с требованием ареста имущества должника, выше 10 тыс. рублей — просить запрета для должника на выезд за пределы страны.

Если же долг по имущественным налогам перевалил за 50 тыс. рублей, налоговики должны организовать «рейды по наложению ареста на имущество должника», а также «мероприятия по взысканию задолженности по имущественным налогам с физических лиц в наиболее посещаемых общественных местах (аэропорты, крупные торговые точки и т.д.)».

Согласно статистике налогового ведомства, задолженность по налогу на имущество физических лиц к 1 августа выросла по сравнению с прошлым годом на 34%, до 13,4 млрд рублей (1 доллар - примерно 65 руб.), по транспортному налогу — на 24%, до 66,8 млрд рублей.

Теоретически к работодателю может быть применена даже уголовная ответственность, отмечает юрист Экспертного центра Taxadmin.ru Артемий Николаев.

При этом в ряде случаев возможны и злоупотребления, считает старший партнер коллегии «Юков и партнеры» Ирина Адамова.