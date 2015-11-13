Минфин: Украина готова к поиску решения с держателями "российских" бондов на $3 миллиарда

Правительство Украины сожалеет, что держатели облигаций с погашением в декабре 2015 года отказались поддерживать сделку по реструктуризации, но готово к поиску решения с держателями этих облигаций, сообщается на сайте Министерства финансов.

Напомним, российский государственный фонд в декабре 2013 года выкупил евробонды Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации Минфина, по завершении реструктуризации только один выпуск облигаций Украины не принял участия в их обмене – со сроком погашения в декабре 2015 года.

«Украина сожалеет, что держатели этих облигаций отказались поддерживать важную для нашей страны сделку по реструктуризации долга. В то же время правительство Украины, в рамках своих договорных обязательств, готово к поиску решения с держателями этих облигаций со сроком погашения в декабре 2015 года», - говорится в сообщении.

Минфин напоминает, что условия выпуска новых ценных бумаг включают договорное положение, согласно которому Украина не может осуществлять выплаты по старым облигациям или предлагать их держателям более выгодные условия, чем предложенные другим кредиторам, принявшим участие в обмене.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями, кроме РФ.

Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Украина предлагала РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.