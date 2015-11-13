Гонтарева: банковское кредитование может быть восстановлено с середины 2016 года

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе встречи с членами Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).

По информации НБУ, также на форуме обсуждались макроэкономические прогнозы, и глава НБУ напомнила, что регулятор прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2,4% при инфляции на уровне 12%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен в ближайшее время подать на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий механизм реструктуризации проблемных кредитов субъектов предпринимательской деятельности в банках без участия судов.

Разработанный Минфином и НБУ законопроект «О финансовой реструктуризации» предполагает добровольный пересмотр сроков погашения кредита, ставки процентов и других условий договора, а также предоставление нового финансирования, осуществление инвестиций в капитал компании, реорганизацию деятельности должника.

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Просроченная задолженность предприятий перед банками, по оценкам НБУ, в настоящее время достигла 17% общего объема выданных банками кредитов. В этой связи механизм добровольной реструктуризации, рассчитанный на три ближайших года, может облегчить работу бизнеса и активизировать кредитование.