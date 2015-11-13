МВФ подтвердил свои прогнозы по экономике Украины

Об этом говорится в экономическом обзоре Фонда для региона Центральной и Восточной Европы.

Прогноз инфляции также остался в силе: 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года, что также соответствует инфляционным ожиданиям правительства относительно текущего и следующего годов.

Объем госдолга, по оценкам МВФ, в 2015 году составит порядка 94,4% ВВП, в 2016 году – 92,1%. Также в Фонде отмечают, что падение внутреннего спроса по итогам 2015 года составит 11,9%, но уже в 2016 году внутренний спрос начнет расти до 2,7%. При этом падение экспорта в текущем году составит 16,3%, а в 2016 году начнется рост – до 4,4%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Национальный банк Украины в начале октября ухудшил прогноз для экономики страны на текущий год, ожидая падение ВВП на 11,6%, тогда как ранее прогнозировал снижение на 9,5%.

Всемирный банк также ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 12% с 7,5%, озвученных в апреле этого года, и ожидает роста экономики страны в 2016 году на 1%.

11 марта текущего года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.