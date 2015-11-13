Нацбанк приостановил работу российской платежной системы в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, решение принято в связи с отзывом Центральным банком Российской Федерации банковской лицензии у «Русского Славянского банка», который являлся стороной зарегистрированных в НБУ договоров системы Contact.

Также сообщается, что в НБУ поступали документы от платежной системы «Рапида», которая намерена стать платежной организацией системы Contact, однако они не соответствовали требованиям законодательства Украины, о чем регулятор уведомил организацию письмом 23 октября.

В сообщении отмечается, что законодательство Украины не предусматривает регистрацию расчетных центров. НБУ ведет реестр платежных систем, которые могут осуществлять деятельность в Украине исключительно после регистрации путем внесения сведений в реестр после регистрации договора.

Читайте такжеНацбанк упростил доступ международных платежных систем на рынок Украины

Справка УНИАН. Платежная система Contact работает с 1999 года. Оператором системы является компания «Рапида», основателем - «Русславбанк», который также выполняет для нее функции расчетного центра. Система Contact является одним из лидеров рынка платежно-переводных услуг России.