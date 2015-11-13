Российский рубль продолжает падать вслед за нефтью

В России биржевой курс евро в пятницу, 13 ноября, превысил отметку в 72 руб., об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На максимуме курс европейской валюты достигал отметки в 72,07 руб., пишет РБК.

В то же время максимальное значение биржевого курса доллара составило 66,845 руб.

При этом официальный курс евро, установленный Центробанком РФ, с 13 ноября составляет 70.337 руб. Официальный курс доллара — 65,4541 руб.

По данным на 11:05 мск, биржевой курс евро составил 71,79 руб., курс доллара — 66,584 руб.

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Ослабление рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок. Накануне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала ниже отметки 45 долл./баррель.