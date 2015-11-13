Яценюк: если РФ не согласится на реструктуризацию, объявим мораторий на "российский долг"
Украина объявит мораторий на выплату "российского долга", если РФ не примет условий реструктуризации.
Украина готова объявить мораторий на выплату российского кредита в объеме 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года, который вошел в периметр реструктуризации, в случае если российская сторона не примет условий реструктуризации и не воспользуется правом частичного обмена бондов.
Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с министром финансов США Джейкобом Лью.
«Правительство предлагало всем кредиторам присоединиться к процессу реструктуризации долга. Все, кроме России, присоединились, и мы завершили процесс реструктуризации долгов. В который раз обращаю внимание, лучших условий, чем другие кредиторы, Россия не получит, - сказал он . - К сожалению, у нас было предложение провести переговоры 29 октября, но российская сторона в очередной раз отказалась от переговоров. И потому сейчас зависит от России, готова ли она проводить переговоры. Других условий Россия не получит. И если Россия не согласится на реструктуризацию, правительство Украины объявит мораторий на выплату России 3 млрд долл. долга».
При этом Яценюк подчеркнул, что Украина ждет решения МВФ относительно политики финансирования тех стран, которые имеют "определенные противоречия с кредиторами".
Ранее в МВФ отмечали, что готовы продолжить программу сотрудничества с Украиной даже в случае невыплаты российского кредита, однако призвали стороны все-таки найти конструктивное решение проблемы.
Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями, кроме РФ.
Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.
Украина предлагала РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.
Уряд України запровадить мораторій на виплату Росії трьох мільярдів доларів, якщо Москва не погодиться на реструктуризац...Posted by Арсеній Яценюк on Friday, 13 November 2015