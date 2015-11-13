Яценюк: если РФ не согласится на реструктуризацию, объявим мораторий на "российский долг"

Украина готова объявить мораторий на выплату российского кредита в объеме 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года, который вошел в периметр реструктуризации, в случае если российская сторона не примет условий реструктуризации и не воспользуется правом частичного обмена бондов.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с министром финансов США Джейкобом Лью.

«Правительство предлагало всем кредиторам присоединиться к процессу реструктуризации долга. Все, кроме России, присоединились, и мы завершили процесс реструктуризации долгов. В который раз обращаю внимание, лучших условий, чем другие кредиторы, Россия не получит, - сказал он . - К сожалению, у нас было предложение провести переговоры 29 октября, но российская сторона в очередной раз отказалась от переговоров. И потому сейчас зависит от России, готова ли она проводить переговоры. Других условий Россия не получит. И если Россия не согласится на реструктуризацию, правительство Украины объявит мораторий на выплату России 3 млрд долл. долга».

При этом Яценюк подчеркнул, что Украина ждет решения МВФ относительно политики финансирования тех стран, которые имеют "определенные противоречия с кредиторами".

Ранее в МВФ отмечали, что готовы продолжить программу сотрудничества с Украиной даже в случае невыплаты российского кредита, однако призвали стороны все-таки найти конструктивное решение проблемы.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями, кроме РФ.

Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Украина предлагала РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.