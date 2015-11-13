Переговоры с МВФ: обсуждают бюджет и льготы для аграриев

Правительство Украины начало переговоры с представителями миссии Международного валютного фонда относительно бюджетного процесса следующего года и обязательства отменить специальный режим налогообложения аграриев с начала следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе парламентского Часа вопросов к правительству.

Отвечая на вопрос об отмене специального режима налогообложения аграриев со следующего года, Уманский напомнил, что Украина, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, взяла на себя обязательства с 1 января 2016 года перейти на общий режим налогообложения в сельском хозяйстве.

«Вчера начала работу миссия МВФ в Украине. Переговоры и относительно меморандума, и относительно обязательств, и относительно того, каким образом мы будем входить в бюджетный процесс следующего года, начаты. Дискуссии ведутся, в том числе представителями Министерства аграрной политики, Министерства финансов и в части этого обязательства. По результатам, я думаю, мы выйдем на общую позицию как нашу, так и Министерства аграрной политики, и Международного валютного фонда», - сказал чиновник.

Также он напомнил, что Министерство финансов может готовить бюджет на следующий год только по законодательной и налоговой базе, действующей на момент составления бюджета.

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Как сообщал УНИАН, оценочная миссия МВФ прибыла в Киев 12 ноября для продолжения дискуссии с украинскими властями об экономических реформах при поддержке фонда.

Украина взяла на себя обязательства перед МВФ отменить НДС-льготы для аграриев с 1 января 2016 года.

Минагропрод предлагает поэтапную отмену спецрежима для сельхозпроизводителей с уплатой 10% НДС в течение 2016-2017 годов в бюджетный фонд для поддержки аграриев, после чего состоится переход на общую систему налогообложения.

Аграрии и Минагропрод неоднократно заявляли о том, что не поддерживают инициативу отмены спецрежима НДС, подчеркивая, что это приведёт к упадку животноводства.

В конце октября профильный комитет Верховной Рады внес в парламент проект налоговой реформы, который предусматривает отмену НДС-льгот для всех аграрных предприятий, кроме животноводческих. По словам главы налогового комитета Нины Южаниной, МВФ лояльно отнесся к такому предложению. Также проектом предусматривается введение прямых дотаций для сельхозпроизводителей, которые пострадают от отмены спецрежима.